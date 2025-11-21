METALES PRECIOSOS Oro cae 1% y se encamina a caída semanal con foco en empleo y tasas en EEUU

Por Noel John

21 nov (Reuters) -

Los precios del oro caían más de un 1% el viernes y se encaminaban a un descenso semanal después de un sólido informe laboral en Estados Unidos que rebajó las expectativas de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal el mes que viene.

A las 0909 GMT, el oro al contado cedía un 0,7%, a US$4.047,14 por onza, tras caer más de un 1% más temprano en la sesión y acumulando un declive semanal del 0,5%. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre restaban un 0,4%, a US$4.044,5.

"Las perspectivas de nuevos recortes de tasas se han visto en cierto modo frustradas por los buenos datos del mercado laboral publicados ayer. Creo que ese es realmente el principal factor" que pesa sobre el oro, dijo Nitesh Shah, estratega de materias primas de WisdomTree.

El informe de empleo de la víspera, que se publicó con retraso, ofreció una visión mixta del mercado laboral, con un aumento de las nóminas no agrícolas en 119.000 puestos de trabajo, frente a las estimaciones de 50.000, pero la tasa de desempleo alcanzó su nivel más alto en cuatro años.

El próximo informe de empleo no se publicará hasta después de la reunión de diciembre de la Fed, para la que los operadores ven ahora un 33% de posibilidades de una rebaja de tasas, frente al 44% de la semana pasada.

El oro, un activo que no devenga intereses, tiende a comportarse bien en entornos de tasas bajas.

En otros metales preciosos, la plata al contado perdía un 2,1%, a US$49,55 la onza; el platino subía un 0,2%, a US$1.515,25; y el paladio restaba un 0,2%, a US$1.375.

(Editado en español por Carlos Serrano)