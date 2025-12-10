(Actualiza al cierre. Cambia redacción y firma de autores)

Por Sarah Qureshi y Anushree Mukherjee

10 dic (Reuters) - Los precios del oro bajaron el miércoles, porque los inversores tomaron ganancias antes de un esperado recorte de las tasas de interés de LA NACION y los comentarios del presidente Jerome Powell, mientras la plata extendía su avance histórico por encima de los 60 dólares la onza.

* A las 16:40 GMT, el oro al contado cedía un 0,2%, a US$4.201,45 la onza, y los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero caían un 0,1%, a US$4.230,5.

* La plata al contado subió un 0,3%, a US$60,82, después de alcanzar un máximo histórico de US$61,61 más temprano en la sesión.

* "Todo lo que hay que tener en cuenta ahora mismo es una ligera toma de ganancias antes de la reunión de LA NACION, un acontecimiento muy esperado esta tarde", dijo David Meger, director de negociación de metales de High Ridge Futures.

* El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) anunciará su decisión sobre las tasas a las 19:00 GMT, seguida de las declaraciones de Powell a las 19:30 GMT. Los mercados asignan una probabilidad del 89,6% a un recorte de 25 puntos básicos.

* "Podríamos estar en una senda de recorte de tasas y pausa (...) seguimos creyendo que estamos en una tendencia de lateral a alcista, con solo un poco de pausa", añadió Meger.

* La reunión es una de las más controvertidas de los últimos años, ya que los responsables de política monetaria sopesan la reducción de los costos de financiación para apoyar el mercado laboral frente al riesgo de reavivar la inflación.

* Entre otros metales preciosos, el platino bajaba un 3,5%, a US$1.631,77, y el paladio caía un 3,8%, a US$1.449,25.

(Editado en español por Carlos Serrano)