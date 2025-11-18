METALES PRECIOSOS Oro cae a mínimos de una semana mientras bajan apuestas a recorte de tasas en EE. UU.

Por Noel John

18 nov (Reuters) - Los precios del oro caían el martes a mínimos de más de una semana, ya que la disminución de las apuestas a un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal el próximo mes mermaba la demanda antes de la publicación de los datos económicos retrasados de Estados Unidos esta semana.

* A las 0909 GMT, el oro al contado restaba un 0,3%, a US$4.033,29 la onza, tras tocar su nivel más bajo desde el 10 de noviembre. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre restaban un 1%, a US$4.032,6.

* "Los actores del mercado están descartando recortes en las tasas estadounidenses tras los comentarios más agresivos de las autoridades de la Fed", dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS.

* "Yo esperaría que los precios del oro toquen fondo pronto, ya que todavía veo a la Fed recortando las tasas varias veces en los próximos trimestres, y la diversificación de los bancos centrales en oro sigue siendo fuerte", agregó.

* Los mercados han reducido sus apuestas a una rebaja de tasas en diciembre a poco más del 46% de probabilidades, frente al 67% de la semana pasada, según mostró la herramienta FedWatch de CME.

* El prolongado cierre del Gobierno estadounidense, que finalizó la semana pasada, interrumpió la publicación de los datos económicos oficiales, lo que dejó a las autoridades monetarias y a los operadores a ciegas de cara a la reunión de política de la Fed del mes que viene.

* Los operadores esperan que la reanudación de la publicación de los datos oficiales favorezca un recorte de tasas en diciembre, pero esas esperanzas se desvanecen a medida que más autoridades de la Fed dan señales de cautela.

* En otros metales preciosos, la plata al contado cotizaba estable a US$50,2 la onza; el platino subía casi un 0,1%, a US$1.534,29; y el paladio operaba plano a US$1.393,57.

