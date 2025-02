Metales preciosos-oro cae más de un 1% ante la firmeza del dólar y los datos de inflación

*

El oro al contado alcanza su nivel más bajo desde el 17 de febrero

*

Trump siembra la confusión sobre los aranceles a Canadá y México

*

El sondeo de Reuters prevé un índice PCE mensual del 0,3% para enero

(Actualizaciones con horario de mañana en EMEA)

Por Anjana Anil y Sarah Qureshi

27 feb (Reuters) - El precio del oro caía el jueves más de un 1%, hasta su nivel más bajo en más de una semana, debido a la firmeza del dólar estadounidense, mientras los inversores esperaban la publicación de un dato clave sobre la inflación que podría ofrecer pistas sobre la política monetaria de la Reserva Federal.

* El oro al contado caía un 1,2% hasta los 2.880,79 dólares la onza a las 0910 GMT, su nivel más bajo desde el 17 de febrero. Los precios alcanzaron un máximo histórico de 2.956,15 dólares el lunes, impulsados por los flujos de refugio.

* Los futuros del oro estadounidense perdían un 0,7%, hasta los 2.909,30 dólares.

* El índice del dólar subía un 0,2% para alejarse aún más de los recientes mínimos de 11 semanas, lo que hace que el lingote a precio de billete verde sea más caro para los tenedores de otras divisas.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentó las esperanzas de otra pausa de un mes en los nuevos aranceles pronunciados sobre las importaciones de México y Canadá, diciendo que podrían entrar en vigor el 2 de abril, y dejó flotar un arancel "recíproco" del 25% sobre los automóviles europeos y otros bienes.

* Esta incertidumbre "hizo que los inversores se abalanzaran sobre el dólar, ejerciendo una nueva presión sobre el oro, que ya estaba experimentando una toma de beneficios desde máximos históricos", dijo Lukman Otunuga, analista de investigación de FXTM.

* Los inversores también están pendientes de la política monetaria estadounidense, ya que varias autoridades hablarán a lo largo del día y el viernes se publicará el índice de gastos de consumo personal (PCE). La previsión de consenso era de un índice mensual PCE del 0,3%, sin cambios desde diciembre de 2024, según una encuesta de Reuters.

* Los mercados esperan que la Reserva Federal realice al menos dos recortes de tasas este año, con unos 55 puntos básicos de relajación para 2025.

* La plata al contado retrocedía un 0,7% hasta 31,62 dólares la onza, el platino sumaba un 0,2% hasta 967,30 dólares y el paladio avanzaba un 0,1% hasta los 927,50 dólares. (Reporting by Anjana Anil and Sarah Qureshi in Bengaluru; Editing by Shilpi Majumdar)