Metales preciosos-oro cae por alza de retorno de bonos eeuu y dólar, eclipsando demanda de refugio

Por Anmol Choubey

5 mar (Reuters) - Los precios del oro cambiaron de rumbo el jueves y ‌borraron sus ganancias ‌iniciales, ⁠ya que el aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense y la fortaleza del dólar ejercieron presión ​sobre los ⁠precios, elevando ⁠la preocupación por la posibilidad de que la escalada del conflicto ​en Oriente Medio pueda impulsar la inflación.

* A las ‌1448 GMT, el oro al contado ​restó un 0,7%, a 5.099,48 dólares ​la onza, tras haber tocado los 5.194,59 dólares más temprano, y los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en abril cedían un 0,5%, a 5.108,7 dólares.

* "El mercado está pendiente del aumento de los ​precios del petróleo y la posibilidad de inflación, mientras que el alza del rendimiento de ⁠los bonos no suele ser bueno para el oro", afirmó Bart Melek, de ‌TD Securities.

* La campaña de Estados Unidos e Israel contra Irán entró en su sexto día el jueves, con informes de los residentes sobre un bombardeo más intenso, mientras que Teherán prometió tomar represalias tras un ataque estadounidense contra un barco lejos de la zona principal ‌del conflicto.

* La escalada mantiene elevadas las preocupaciones sobre el suministro energético, impulsando ⁠los precios del petróleo, alimentando las preocupaciones sobre la inflación ‌y empañando las perspectivas de recortes de las tasas ⁠de interés.

* El índice dólar avanzaba ⁠un 0,4%, encareciendo el oro -cotizado en el billete verde- para los compradores extranjeros, mientras que el retorno de los bonos a 10 años operaba en máximos de tres semanas, elevando el costo de oportunidad de ‌tener lingotes, que no devengan intereses.

* ​En otros metales preciosos, la plata al contado perdió un 1,2%, a 82,41 dólares por onza; el platino restó un 0,6%, a 2.136,09 dólares; y el paladio cayó ‌un 2,4%, a 1.639,96 dólares.

