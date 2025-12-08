METALES PRECIOSOS: Oro cae por cautela de los inversores antes de la reunión del FOMC

(.)

Por Sarah Qureshi y Arunima Kumar

8 dic (Reuters) - Los precios del oro bajaron levemente el lunes ya que los inversores se mantuvieron cautos antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal y los comentarios del presidente Jerome Powell de esta semana, donde buscarán pistas sobre la futura política monetaria.

* El oro al contado cedió un 0,3%, a US$4.191,44 por onza, a las 1625 GMT, y los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre caían un 0,5%, a US$4.220,7 la onza.

* "El mercado está a la espera de la decisión de la Fed y de una mayor orientación política", dijo Peter Grant, de Zaner Metals.

* El oro sigue siendo atractivo, ya que los fundamentos siguen siendo fuertes y las compras de los bancos centrales continúan, señaló Grant, añadiendo que un movimiento hacia los US$5.000 por onza en el primer trimestre de 2026 está al alcance.

* Los mercados ven un 90% de probabilidades de un recorte de 25 puntos básicos en las tasas de interés, frente al 66% de noviembre.

* El Comité de Mercado Abierto de la Fed (FOMC) concluirá su reunión el miércoles con su última decisión política del año, seguida de una rueda de prensa de Powell.

* Una reducción de las tasas suele aumentar el atractivo del oro.

* En otros metales preciosos, la plata bajó un 0,6%, a US$57,95 la onza, tras alcanzar el viernes un máximo histórico de US$59,32; el platino ganó un 0,1%, a US$1.643,25; y el paladio mejoró un 0,3%, a US$1.461,6.

(Editado en español por Ricardo Figueroa y Carlos Serrano)