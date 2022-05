Metales preciosos-oro cae por renovada fortaleza del dólar a la espera de datos de inflación de eeuu

(.)

Por Ashitha Shivaprasad

10 mayo (Reuters) - Los precios del oro cambiaron de rumbo y cayeron el martes debido a que el d贸lar volvi贸 a fortalecerse, mientras que los inversores cambiaron su atenci贸n a los datos de inflaci贸n de Estados Unidos en busca de pistas sobre la estrategia de pol铆tica monetaria de la Reserva Federal.

* A las 1650 GMT, el oro al contado perdi贸 un 0,4%, a 1.845,89 d贸lares por onza, tras haber avanzado hasta un 0,6% al principio de la sesi贸n. Los futuros del oro en Estados Unidos cedieron un 0,8%, a 1.844,30 d贸lares la onza.

* El 铆ndice d贸lar sub铆a un 0,2%, manteni茅ndose cerca del m谩ximo de 20 a帽os tocado en la sesi贸n anterior. Mientras tanto, el rendimiento de los bonos referenciales a 10 a帽os del Tesoro estadounidense se alejaba de sus cotas m谩s elevadas en tres a帽os y medio.

* "Inicialmente, el oro mostr贸 signos de una posible estabilizaci贸n, pero los inversores siguen nerviosos sobre la agresividad que tendr谩 la Fed a la espera de los datos de la inflaci贸n", dijo Edward Moya, analista senior de OANDA.

* "La fortaleza del d贸lar est谩 perjudicando al oro (...) Aunque veamos una pausa en la venta del mercado de bonos, parece claro que los inversores no se lanzar谩n inmediatamente de nuevo hacia el oro", a帽adi贸.

* Los inversores est谩n a la espera de los datos del 脥ndice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos que se publicar谩n el mi茅rcoles para calibrar su posible impacto en los planes de subida de tasas de la Fed.

* El oro se considera una cobertura contra la inflaci贸n y un refugio durante las incertidumbres pol铆ticas y econ贸micas mundiales. No obstante, es muy sensible a la subida de las tasas en Estados Unidos, que eleva el costo de oportunidad de mantener lingotes, que no devengan intereses.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado baj贸 un 0,8%, a 21,61 d贸lares la onza; el platino gan贸 un 1,3%, a 968,05 d贸lares; y el paladio rest贸 un 1,8%, a 2.058,94 d贸lares. (Editado en espa帽ol por Ricardo Figueroa y Carlos Serrano)