METALES PRECIOSOS: Oro cae por toma de beneficios; datos de EEUU refuerzan apuestas a recorte de tasas de la Fed

(Actualiza con valores cerca del cierre)

Por Pablo Sinha

25 nov (Reuters) - Los precios del oro retrocedieron el martes, ya que algunos operadores recogieron beneficios después de que los precios alcanzaran un máximo de más de una semana al principio de la sesión, debido a las expectativas de un recorte de tasas.

* El oro al contado cayó un 0,3% a US$4.128,85 por onza a las 1542 GMT. Los precios alcanzaron su nivel más alto desde el 14 de noviembre y subieron casi un 2% el lunes, después de que algunos responsables de la Reserva Federal de Estados Unidos se mostraran partidarios de un tercer recorte de las tasas este año.

* Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subieron un 0,8% a US$4.125 la onza.

* Según Jim Wyckoff, analista sénior de Kitco Metals, "la toma de beneficios por parte de los operadores de futuros a corto plazo podría haber alejado al oro de sus máximos".

* Por otra parte, los nuevos datos económicos publicados en Estados Unidos reforzaron las apuestas a un recorte de tasas de la Fed.

* Las ventas al por menor aumentaron menos de lo esperado en septiembre, tomándose un respiro tras un reciente tramo de fuertes ganancias, mientras que los datos mostraron que para los 12 meses hasta septiembre, el índice de precios al productor de Estados Unidos aumentó un 2,7% después de avanzar por el mismo margen en agosto.

* El informe se retrasó debido a los 43 días de cierre del Gobierno.

* "Se ha reavivado la esperanza de un recorte de las tasas de interés en diciembre debido a las recientes declaraciones de la Reserva Federal, y estos datos no parecen cambiar la situación", dijo Peter Grant, vicepresidente y estratega jefe de metales de Zaner Metals.

* Los mercados están valorando en un 85% la posibilidad de un recorte de tasas en diciembre -frente al 30% de la semana pasada- y en un 64% la probabilidad de una baja en enero, mostraron los datos de CME.

* El gobernador de la Reserva Federal, Stephen Miran, declaró el martes que el deterioro del mercado laboral exige nuevos recortes de los tipos, haciéndose eco de los comentarios del gobernador de la Fed, Christopher Waller, el lunes.

* El oro, que no ofrece rendimientos, tiende a comportarse bien en entornos de tipos de interés bajos y durante la inestabilidad geopolítica y económica.

* La plata al contado cayó un 0,8% a US$50,99 la onza, el platino bajó un 0,2% a US$1.541,01 y el paladio perdió un 0,5% a US$1.388,67.

(Reporte de Sherin Elizabeth Varghese en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Juana Casas)