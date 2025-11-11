METALES PRECIOSOS Oro cae por toma de beneficios, mientras inversores esperan datos de EEUU retrasados

(.)

Por Noel John y Pablo Sinha

11 nov (Reuters) - El oro cayó el martes por una toma de beneficios después de que los precios tocaron máximos de casi tres semanas, mientras que las esperanzas de que la reanudación de los datos económicos en Estados Unidos pueda provocar un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal el próximo mes limitaron las pérdidas.

* A las 16:28 GMT, el oro al contado bajó un 0,1% a US$4.110,42 por onza, tras alcanzar su máximo desde el 23 de octubre. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre cedían un 0,1% a US$4.116,3.

* "Nos hemos topado con una buena resistencia en torno al punto medio de retroceso y es probable que eso provocara una cierta toma de ganancias en los largos tras las fuertes ganancias de ayer y quizás también un poco de venta especulativa", dijo Peter Grant, de Zaner Metals.

* El Senado estadounidense aprobó el lunes un compromiso que pondría fin al cierre del Gobierno más largo jamás registrado. El cierre provocó un apagón de datos, dejando a las autoridades de política y a los mercados sin indicadores clave sobre el empleo y la inflación.

* La Fed recortó las tasas en su última reunión, pero su presidente, Jerome Powell, subrayó que no es seguro que haya otra rebaja este año. Los mercados ven un 64% de posibilidades de una reducción en diciembre, según mostró la herramienta FedWatch de CME.

* El oro, que no devenga intereses y suele ser considerado como un activo de refugio, también tiende a beneficiarse en entornos de tasas bajas.

* "Los operadores creen que los datos mostrarán que las cifras económicas se debilitarán, lo que llevaría a la Fed a recortar las tasas en diciembre", dijo Jim Wyckoff, analista de Kitco Metals.

* En otros metales preciosos, la plata al contado ganó un 0,2% a US$50,68 la onza, su nivel más alto desde el 21 de octubre; el platino subió un 0,6% a US$1.586,6; y el paladio mejoró un 2,5% a US$1.450,77.

(Editado en español por Carlos Serrano)