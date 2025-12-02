METALES PRECIOSOS Oro cae por toma de ganancias; inversores esperan señales de la Fed sobre tasas

(Actualiza con valores cerca del cierre)

Por Pablo Sinha

2 dic (Reuters) - Los precios del oro cayeron más de un 1% el martes, presionados por una toma de ganancias tras el máximo de seis semanas alcanzado en la sesión anterior, mientras el mercado aguarda datos económicos clave de Estados Unidos antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de la próxima semana.

* El oro al contado caía un 1,4% a US$4.173,91 por onza a las 1609 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero caían un 1,6% a US$4.205,10 la onza.

* "Estamos viendo a algunos operadores tomar ganancias después de que los precios repuntaron de US$4.000 a US$4.250 en las últimas dos semanas", dijo Carlo Alberto De Casa, analista externo del grupo bancario Swissquote.

* El lunes se conoció que el sector manufacturero estadounidense se contrajo en noviembre por noveno mes consecutivo. Los inversores están ahora pendientes del informe de empleo ADP de noviembre del miércoles y del índice PCE de septiembre del viernes, que se publicará con retraso, en busca de pistas sobre un recorte de las tasas de interés de la Fed en la reunión del banco central de la próxima semana.

* El presidente de la Fed, Jerome Powell, no hizo comentarios sobre la economía o la política monetaria en un discurso en la Universidad de Stanford a última hora del lunes.

* Los operadores están valorando en un 87% la posibilidad de un recorte de tasas de la Fed en diciembre, según la herramienta FedWatch de CME.

* La baja de las tasas de interés suele beneficiar al oro, que no rinde intereses.

* Los mercados también están a la espera del anuncio del presidente Donald Trump sobre el nuevo presidente de la Fed, con el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, perfilándose como favorito. Hassett, al igual que Trump, está a favor de tasas de interés más bajas.

* La plata retrocedía desde el máximo histórico de US$58,83 la onza alcanzado el lunes, cediendo un 0,4% a US$57,42 la onza. La plata al contado ha subido más de un 100% este año, impulsada por la creciente demanda industrial y de refugio.

* El platino bajaba un 2,5%, a US$1.616,37, y el paladio subía un 1,2%, a US$1.441,37. (Reporte de Pablo Sinha en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)