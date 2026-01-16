METALES PRECIOSOS-Oro cae tras buenos datos en EEUU y por alivio de las tensiones geopolíticas

Por Pablo Sinha

16 ene (Reuters) -

Los precios del oro bajaban el viernes, ampliando las pérdidas de la sesión anterior, ya que unos datos económicos estadounidenses mejores de lo esperado y el alivio de las tensiones geopolíticas en Irán frenaban el impulso alcista del metal dorado. * A las 0918 GMT, el oro al contado cedía un 0,3%, a US$4.603,02 por onza, pero seguía en camino de cerrar la semana con un alza cercana al 2% tras tocar un pico de US$4.642,72 el miércoles. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero restaban un 0,4%, a US$4.606,7.

* "Hubo mucho impulso en el mercado (del oro), que parece haberse desvanecido levemente en este momento: el flujo de noticias económicas de Estados Unidos ha estado causando algunos vientos en contra en lugar de a favor últimamente, lo que se refleja en un dólar algo más fuerte", dijo Carsten Menke, analista de Julius Baer. * El dólar rondaba máximos de seis semanas tras los datos económicos positivos del jueves, que mostraron que las peticiones iniciales de subsidio de desempleo cayeron en 9.000, a una cifra desestacionalizada de 198.000 la semana pasada, por debajo de la previsión de 215.000 de los economistas.

* La apreciación del dólar encarece al lingote para los compradores extranjeros.

* En el frente geopolítico, Reuters contactó con varias personas en Irán el miércoles y el jueves, que afirmaron que las protestas parecen haber remitido desde el lunes. El oro suele ser un refugio en momentos de incertidumbre geopolítica y económica. * En otros metales preciosos, la plata al contado bajaba un 1,1%, a US$91,33 la onza, aunque se encaminaba a una ganancia semanal superior al 14% tras alcanzar un máximo histórico de US$93,57 en la sesión anterior.

* El platino perdía un 2,7%, a US$2.345,78 la onza, acumulando un avance superior al 3,1% en la semana, y el paladio caía un 2,6%, a US$1.755,04, tras haber tocado antes un mínimo de más de una semana y en camino a un declive semanal del 3,3%.

(Editado en español por Carlos Serrano)