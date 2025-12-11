METALES PRECIOSOS: Oro cae tras dividida votación sobre tasas de la Fed; plata toca nuevo pico

Por Pablo Sinha

11 dic (Reuters) -

El oro bajaba el jueves, mientras los operadores evalúan la votación dividida de la Reserva Federal sobre un recorte de las tasas de interés de un cuarto de punto porcentual, mientras que la plata alcanzó un nuevo máximo histórico.

* A las 09:47 GMT, el oro al contado caía un 0,2%, a US$4.220,09 por onza, mientras los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero subían un 0,5%, a US$4.247,5.

* "Se trata de un sobreposicionamiento (en el oro) en previsión del recorte de tasas, que sí ocurrió, y por lo tanto se está viendo cierta presión vendedora", dijo el analista independiente Ross Norman, quien añadió que los fundamentos del lingote siguen intactos.

* La Fed recortó las tasas en un cuarto de punto porcentual el miércoles en una inusual votación dividida, pero apuntó a una pausa en la flexibilización adicional, en el marco de una evaluación de las autoridades monetarias sobre la dirección futura del mercado de trabajo y una inflación que "sigue siendo algo elevada".

* Las proyecciones publicadas tras la reunión de dos días mostraron que la mayoría de las autoridades monetarias esperan sólo un recorte de tasas en 2026. El presidente de la Fed, Jerome Powell, no ofreció ninguna indicación de cuándo podría producirse otra rebaja.

* Los inversores están ahora pendientes de las nóminas no agrícolas de noviembre y de los datos de la tasa de desempleo, que se publicarán el 16 de diciembre, para obtener más pistas sobre el próximo movimiento de la Fed.

* La plata al contado avanzaba un 0,5%, a US$62,09 la onza, tras alcanzar un máximo histórico de US$62,88 más temprano en la sesión, con lo que su avance en lo que va de año asciende al 115%, gracias a la fuerte demanda industrial, el descenso de los inventarios y su inclusión en la lista de minerales críticos de Estados Unidos.

* En otros metales preciosos, el platino ganaba un 0,8%, a US$1.669,73, y el paladio subía un 0,3%, a US$1.480,03.

