METALES PRECIOSOS: Oro cae, ya que alivio de tensiones geopolíticas eleva apetito por el riesgo

Por Pablo Sinha

22 ene (Reuters) -

Los precios del oro caían el jueves, poniendo fin a tres sesiones de alzas hasta máximos históricos, ya que el alivio de las tensiones sobre Groenlandia impulsaba los activos de riesgo, elevando la presión sobre el lingote por la desaparición de las expectativas de recortes de tasas de interés en Estados Unidos en el corto plazo.

* A las 10:17 GMT, el oro al contado cedía un 0,3%, a US$4.824,18 por onza, tras perder casi un 1% en los primeros compases de la sesión. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero restaban un 0,2%, a US$4.826.

* El lingote acumula una mejora del 12% en el año, habiendo alcanzado un récord de US$4.887,82 el miércoles, gracias a un impulso alcista impulsado por las persistentes tensiones geopolíticas y las preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal.

* "El regreso del apetito por el riesgo está pesando sobre la demanda del metal de refugio, mientras que una modesta recuperación del dólar está añadiendo más vientos en contra para el oro", dijo Ricardo Evangelista, analista de ActivTrades.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio una abrupta marcha atrás el miércoles en sus amenazas de imponer aranceles como palanca para apoderarse de Groenlandia, descartó el uso de la fuerza y sugirió que se vislumbra un acuerdo para poner fin a la disputa sobre el territorio danés.

* Los inversores están ahora pendientes de las peticiones semanales de subsidio de desempleo y de los datos de gasto en consumo personal (PCE) de noviembre, el indicador de inflación preferido de la Fed, en busca de más pistas sobre la política monetaria.

* "La tendencia general (para el oro) sigue siendo alcista, incluso niveles de precios por encima de los US$5.000. Hasta el rango de los US$5.200 por onza troy parecen posibles incluso a corto plazo", dijo Henrik Marx, jefe global de trading de Heraeus Precious Metals.

* En otros metales preciosos, la plata al contado sumaba un 0,5%, a US$93,71 la onza, tras alcanzar el martes un máximo histórico de US$95,87; el platino ganaba un 0,1%, a US$2.484,74, después de tocar un pico de US$2.511,8 en la víspera; y el paladio avanzaba un 1,1%, a US$1.860,54.

