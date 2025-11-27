METALES PRECIOSOS Oro cede desde máximos de dos semanas; operadores sopesan posibilidad de recortes de tasas EEUU

(Actualiza valores al cierre)

Por Noel John

27 nov (Reuters) -

El precio del oro bajó el jueves desde el máximo de casi dos semanas alcanzado en la sesión anterior, mientras los inversores evaluaban la probabilidad de un recorte de las tasas de interés estadounidenses en diciembre.

* El oro al contado cayó un 0,2% hasta los US$4.157,29 por onza a las 1601 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre cedieron un 0,2% hasta los US$4.154,30 por onza.

* "Todavía esperamos que continúe la consolidación que comenzó con el retroceso de octubre, ya que el polvo de ese retroceso aún no se ha asentado por completo", dijo Carsten Menke, analista de Julius Baer.

* El lingote ha caído un 5% desde que alcanzó un máximo histórico de US$4.381,21 el 20 de octubre, pero ha cotizado en general por encima del nivel clave de US$4.000 la onza.

* "Los factores que vemos a favor del mercado del oro se mantienen prácticamente sin cambios, como la ralentización del crecimiento en Estados Unidos, que lleva a unas tasas de interés más bajas y a un dólar más débil, una demanda sostenida de refugio seguro y la continuidad de las fuertes compras de los bancos centrales", añadió Menke.

* Las señales contradictorias de la Reserva Federal sobre el calendario y la magnitud de los recortes de las tasas de interés estadounidenses han acelerado los flujos de cobertura hacia swaptions y derivados ligados a los tipos a un día.

* Kevin Hassett, que ha surgido como favorito para sustituir a Jerome Powell como presidente de la Fed, se ha alineado con el presidente Donald Trump al abogar por un recorte de tasas.

* En tanto, los comentarios de esta semana de la presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, y del gobernador de la Fed, Christopher Waller, también reforzaron las expectativas de un recorte.

* Los operadores están valorando ahora en un 85% la probabilidad de un recorte de tasas el próximo mes, frente a sólo el 30% una semana antes, mostró CME FedWatch.

* El oro, que no ofrece rendimientos, suele comportarse bien en un entorno de tasas de interés bajas.

* Los mercados estadounidenses permanecerán cerrados el jueves por la festividad de Acción de Gracias y el viernes operarán con un horario reducido.

* La plata al contado cayó un 0,3% a US$53,17 la onza, el platino ganó un 1% a US$1.604,72 y el paladio subió un 0,5% a US$1.430,40.

(Reporte de Noel John en Bengaluru; editado en Español por Ricardo Figueroa y Natalia Ramos)