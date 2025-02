Metales-preciosos-oro cede tras alcanzar un récord, flujos de refugio siguen fuertes

*

El oro alcanzó el lunes un máximo histórico de 2.956,15 dólares

Trump dice que los aranceles a Canadá y México van según lo previsto

El viernes se publican los datos del PCE estadounidense

(Actualizaciones con horario de mañana en EMEA)

Por Anjana Anil y Sarah Qureshi

25 feb (Reuters) - Los precios del oro rondaron un máximo histórico el martes, ya que los temores de una guerra comercial y la inestabilidad en medio de los planes arancelarios del presidente estadounidense Donald Trump impulsaron los flujos de refugio seguro.

* El oro al contado caía un 0,4% a 2.940,03 dólares la onza hacia las 0916 GMT, tras alcanzar el lunes los 2.956,15 dólares, su undécimo máximo histórico este año.

* Los futuros del oro estadounidense bajaban un 0,3%, hasta 2.953,50 dólares.

* "Yo lo llamaría un entorno de negociación de rango en los metales preciosos, impulsado por la incertidumbre de si serán promulgados y cuáles aranceles serán promulgados por el Gobierno de Trump a medida que nos acercamos al final del mes", dijo el analista de UBS Giovanni Staunovo.

* Trump dijo el lunes que los aranceles a las importaciones canadienses y mexicanas estaban "en tiempo y forma" a pesar de los esfuerzos de los países para reforzar la seguridad fronteriza y detener el flujo de fentanilo a Estados Unidos antes de una fecha límite del 4 de marzo.

* "México y Canadá son grandes productores mineros de oro y plata, por lo que si ambos metales no quedan exentos se produciría un probable aumento del diferencial entre los precios estadounidenses y los de Londres", dijo Staunovo.

Los temores a una guerra comercial en ciernes, encendidos por la estrategia arancelaria de Trump, han disparado al oro, refugio seguro, por encima del umbral histórico de los 2.950 dólares la onza.

* Mientras tanto, los inversores y los economistas esperan que la Reserva Federal de Estados Unidos responda"fuerte y sistemáticamente" a los cambios en la inflación y el mercado laboral, según una investigación publicada el lunes por la Fed de San Francisco que subraya la sensibilidad actual de los mercados financieros a los datos económicos de Estados Unidos.

* Una mayor inflación podría obligar a la Fed a mantener las tasas al alza, empañando el atractivo del oro sin rendimiento.

* Los inversores esperan ahora la publicación el viernes del informe de gastos de consumo personal de Estados Unidos, el indicador de inflación preferido de la Fed, para conocer la senda de subida de tipos y la política monetaria del banco central.

* La plata al contado cedía un 0,6% a 32,17 dólares la onza, el platino bajaba un 0,2% a 964,57 dólares y el paladio perdía un 0,3% a 937,09 dólares. (Reporting by Anjana Anil and Sarah Qureshi in Bengaluru; Editing by Shilpi Majumdar)