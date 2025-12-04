METALES PRECIOSOS: Oro cotiza estable a la espera de decisión de la Fed

(Actualiza con valores cerca del cierre)

Por Pablo Sinha

4 dic (Reuters) - El oro cotizó estable el jueves, ya que el alza del rendimiento de los bonos del Tesoro contrarrestó el apoyo de un dólar más débil, mientras los mercados esperan los datos de inflación de Estados Unidos del viernes para obtener pistas sobre las perspectivas de política de la Reserva Federal.

* El oro al contado subía un 0,1% a US$4.211,19 por onza a las 1611 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero sumaban un 0,3% a US$4.243,70 la onza.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subía un 1%, mientras que el índice dólar alcanzó su nivel más bajo en un mes, lo que hace que el oro sea más asequible para los compradores extranjeros.

* El jueves se publicó el dato de las nuevas solicitudes de subsidio de desempleo, que cayeron a 191.000 la semana pasada, el nivel más bajo en más de tres años y muy por debajo de las expectativas de los economistas de 220.000 solicitudes.

* Las nóminas privadas de Estados Unidos cayeron en 32.000 en noviembre, la caída más pronunciada en más de dos años y medio, mostró el informe ADP del miércoles, aunque los despidos aún bajos indican que la disminución puede exagerar la debilidad del mercado laboral.

* La atención de los inversores se centra ahora en el índice de gastos de consumo personal (PCE) de septiembre, que se publicará el viernes, el último dato clave antes de la reunión del FOMC de la semana que viene.

* Unas tasas de interés más bajas tienden a favorecer a los activos que no rinden intereses, como el oro.

* Por su parte, la plata caía un 2,5%, a US$56,99, tras tocar un máximo histórico de US$58,98 el miércoles. El metal ha subido un 97% este año debido a la preocupación por la liquidez y su inclusión en la lista de minerales críticos de Estados Unidos.

* El platino perdía un 1,1% a US$1.652,17, mientras que el paladio caía un 1,8% a US$1.433,50. (Reporte de Pablo Sinha en Bengaluru. Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)