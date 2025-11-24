METALES PRECIOSOS: Oro cotiza estable mientras apuestas de baja tasas Fed contrarrestan fortaleza del dólar

Por Noel John

24 nov (Reuters) - Los precios del oro se mantenían estables el lunes, ya que las crecientes expectativas de un recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal el mes que viene ayudaron a contrarrestar la presión de un dólar estadounidense firme.

* El oro al contado subía un 0,1% hasta los US$4.070,97 por onza, a las 10:11 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre caían un 0,3% a US$4.067,80 la onza.

* El dólar se mantenía cerca de los máximos de seis meses alcanzados el viernes, encareciendo el precio del oro para los tenedores de otras divisas.

* "El oro se estabilizó mientras los inversores evaluaban la posibilidad de otro recorte de tipos de la Reserva Federal después de que el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, señalara que podría haber margen para reducir los costes de los préstamos en medio de un mercado laboral cada vez más débil, aunque otros funcionarios adoptaran un tono más cauto", dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank.

* El viernes, Williams afirmó que los tipos de interés estadounidenses podrían bajar sin poner en peligro el objetivo de inflación de la Reserva Federal, al tiempo que ayudarían a protegerse contra una caída del mercado laboral.

* Las apuestas a un recorte de tipos el mes que viene habían subido al 76% desde el 40% del viernes, tras los comentarios acomodaticios de Williams, según mostró la herramienta FedWatch de CME.

* El oro, un activo sin rendimientos, tiende a comportarse bien en entornos de tipos de interés bajos.

* Mientras tanto, los inversores aguardaban indicadores económicos clave, como las ventas minoristas, las solicitudes de subsidio de desempleo y las cifras de precios de producción de Estados Unidos, que se publicarán a finales de esta semana.

* En el frente geopolítico, Estados Unidos y Ucrania iban a seguir trabajando el lunes en un plan para poner fin a la guerra con Rusia tras acordar modificar una propuesta anterior que se consideraba demasiado favorable a Moscú.

* En otros mercados, la plata al contado subía un 0,4% a US$50,20 la onza, el platino subía un 0,4% a US$1.516,20, mientras que el paladio caía un 0,4% a US$1.369.

(Reportaje de Noel John en Bengaluru; Editado en español por Juana Casas)