METALES PRECIOSOS: Oro opera estable a la espera de la Fed; plata amplía alza sobre US$60

Los precios del oro registraban pocos cambios el miércoles, antes de un esperado recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal y mientras los inversores esperan los comentarios del presidente Jerome Powell sobre futuros movimientos de política, mientras la plata extendía su avance histórico por encima de los 60 dólares la onza. * A las 08:44 GMT, el oro al contado cedía un 0,2%, a US$4.199,92 la onza, y los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero restaban un 0,2%, a US$4.228,1. * La plata al contado mejoraba un 1,2%, a US$61,37, después de alcanzar un máximo histórico de US$61,61 más temprano en la sesión.

* "La plata superó la barrera de los 60 dólares la onza, atrayendo al mercado a más especuladores a corto plazo y seguidores de la tendencia. Esto también refleja la narrativa de la escasez física en el mercado de la plata", dijo Carsten Menke, analista de Julius Baer.

* El metal blanco acumula un alza del 113% en lo que va de año, impulsado por el aumento de la demanda industrial, el descenso de las existencias y su designación como mineral crítico por Estados Unidos.

* Más tarde en la jornada concluirá la reunión de política monetaria de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), en la que se espera una decisión de un recorte de tasas a las 19:00 GMT, seguida de las declaraciones de Powell a las 19:30 GMT. Los mercados asignan una probabilidad del 88% a una reducción de 25 puntos básicos.

* "Durante las últimas semanas, la demanda de oro por parte de los inversores, medida por las tenencias de productos respaldados físicamente, no ha sido tan fuerte como en el caso de la plata. Consideramos que este es el principal factor que frena al oro", añadió Menke. * En otros metales preciosos, el platino perdía un 1,2%, a US$1.670,7, y el paladio caía un 0,3%, a US$1.501,71.

