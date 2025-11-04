METALES PRECIOSOS: Oro pierde más de 1% por fortaleza del dólar antes de datos de empleo de EE. UU.

Por Noel John y Pablo Sinha

4 nov (Reuters) - Los precios del oro caían más de un 1%, el martes, en una sesión en la que el dólar alcanzó máximos de tres meses, mientras los inversores esperaban nuevos datos económicos en Estados Unidos para obtener más pistas sobre la senda de la política monetaria de LA NACION.

* A las 15:54 GMT, el oro al contado perdió un 1,1%, a US$3.959,56 la onza, y los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre bajaban un 1,1%, a US$3.968,1.

* El índice dólar cotizaba en máximos de tres meses, encareciendo el lingote para los tenedores de otras divisas.

* "Con el dólar tocando nuevos máximos, estamos viendo que está pesando en el mercado del oro (...) parte de esta reciente fortaleza del dólar y su peso en el mercado del oro se debe a la menor probabilidad de un posible recorte de tasas de interés (de la Fed) en diciembre", dijo David Meger, de High Ridge Futures.

* Aunque la Fed recortó las tasas la semana pasada, el jefe de la entidad, Jerome Powell, sugirió que esa reducción podría ser la última del año. Los operadores ven ahora un 71% de probabilidades de un recorte en diciembre, frente a más del 90% una semana antes, según la herramienta FedWatch de CME Group.

* El oro, que no devenga intereses, prospera en un entorno de tasas bajas y en tiempos de incertidumbre económica.

* Ante la posibilidad de que el cierre del Gobierno estadounidense se convierta en el más prolongado de la historia, paralizando la publicación de datos gubernamentales, los inversores se están centrando más en informes económicos no oficiales, como el de empleo de ADP, que se conocerá el miércoles.

* En otros metales preciosos, la plata al contado restó un 1,3%, a US$47,45 la onza; el platino bajó un 1,2%, a US$1.546,88; y el paladio cayó un 3,1%, a US$1.400,35. (Editado en español por Carlos Serrano)