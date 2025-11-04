METALES PRECIOSOS: Oro recorta pérdidas por pausa en alza del dólar, con datos de EE. UU. en el foco

Por Brijesh Patel

4 nov (Reuters) - Los precios del oro recortaban pérdidas el martes, ayudados por una pausa en la subida del dólar y un rendimiento más bajo de los bonos del Tesoro estadounidense, mientras los inversores esperan nuevos datos económicos esta semana para obtener más pistas sobre la senda de las tasas de interés.

* A las 0839 GMT, el oro al contado cedía un 0,1%, a US$3.996,68 la onza, tras llegar a perder un 0,9% en la sesión. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre bajaban un 0,2%, a US$4.007,7.

* "El oro se está consolidando en la zona de los US$4.000 y las próximas semanas serán cruciales para saber si hay espacio para más subidas o vemos una corrección", dijo Carlo Alberto De Casa, analista externo del grupo bancario Swissquote.

* "Estamos viendo un dólar más fuerte y la expectativa de un recorte en diciembre está disminuyendo. Además, los rendimientos están subiendo y esto está afectando al oro", agregó.

* El índice dólar se relajaba tras tocar máximos de tres meses frente a sus rivales, abaratando el lingote para los tenedores de otras divisas. El retorno de los bonos referenciales a 10 años retrocedía desde los máximos de tres semanas tocados en la víspera.

* La Reserva Federal recortó la semana pasada las tasas por segunda vez en 2025, pero su presidente, Jerome Powell, afirmó que otra reducción este año "no es una conclusión inevitable". Según la herramienta FedWatch de CME, los actores del mercado ven ahora un 65% de probabilidades de otro recorte en diciembre, frente a más del 90% antes de sus palabras.

* Los inversores esperan ahora con impaciencia la publicación el miércoles de los datos de empleo ADP de Estados Unidos y los PMI de ISM de esta semana para obtener pistas sobre las rebajas de tasas.

* En otros metales preciosos, la plata al contado cotizaba estable en US$48,04 la onza; el platino bajaba un 0,3%, a US$1.561,15; y el paladio restaba un 1,9%, a US$1.417,02.

(Editado en español por Carlos Serrano)