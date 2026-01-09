METALES PRECIOSOS-Oro recorta pérdidas por reajuste de índices y se estabiliza antes de dato laboral

Por Ishaan Arora

Los precios del oro recortaban sus pérdidas iniciales del viernes, mientras los inversores sopesan los factores geopolíticos frente al reequilibrio en curso de los índices de materias primas, al tiempo que la atención se centraba también en un informe crucial de nóminas no agrícolas en Estados Unidos que se publicará más tarde en el día. * A las 0848 GMT, el oro al contado bajaba un 0,2%, a US$ 4.465,96 la onza, aunque sigue en camino de una ganancia semanal superior al 2%. El 26 de diciembre, el lingote alcanzó un máximo histórico de US$ 4.549,71. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero subían un 0,4%, a 4.477,7 US$.

* “El oro se ha sacudido algunos de los tambaleos por el reequilibrio de índices que sufrió con anterioridad, con los inversores deseosos de añadir oro a la cartera a la luz del reciente aumento de los riesgos geopolíticos”, dijo Tim Waterer, analista jefe de mercados de KCM Trade."

* Estados Unidos se incautó el jueves de un petrolero vinculado a Venezuela tras una persecución de semanas, mientras que el país también secuestró e inició un proceso judicial contra el ahora expresidente de Venezuela Nicolás Maduro.

Por su parte, el ejército ruso anunció el lanzamiento de un misil hipersónico Oreshnik contra un objetivo en Ucrania el viernes.

* El precio del oro podría subir hasta los US$ 5.000 la onza en la primera mitad de 2026 por el aumento de los riesgos geopolíticos y la deuda, según HSBC.

El metal dorado, considerado un activo de refugio tradicional, también tiende a ir bien en un entorno de tasas de interés bajas.

* Los inversores están atentos a los datos de nóminas no agrícolas que se publicarán a las 1315 GMT, y los economistas esperan un modesto crecimiento del empleo de 60.000 puestos y una ligera caída de la tasa de desempleo hasta el 4,5% desde el 4,6%. * En otros metales preciosos, la plata ganaba un 0,6%, a US$ 77,37 la onza, tras tocar un máximo histórico de US$ 83,62 el 29 de diciembre y en camino de cerrar la semana con un alza superior al 6%.

* El platino avanzaba un 0,4%, a US$ 2.276,15, después de alcanzar un récord de US$ 2.478,5 el lunes, y el paladio subía un 3,1%, a US$ 1.840,26. Ambos metales se dirigen a un cierre semanal al alza.

