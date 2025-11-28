METALES PRECIOSOS Oro registra cuarta alza mensual, plata toca máximo histórico

(Actualiza con valores al cierre; cambia redacción)

Por Noel John

28 nov (Reuters) - El oro al contado subió un 1% a un máximo en dos semanas el viernes, ya que las expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en diciembre impulsaron la demanda del lingote, mientras que la plata alcanzó un récord.

* El oro al contado ganaba un 1,3% a US$4.210,49 la onza a las 1710 GMT, su máximo desde el 14 de noviembre, para registrar un alza semanal del 3,4%. El lingote registró una mejora del 5% en noviembre, su cuarto avance mensual seguido.

* La plata subió a un récord de US$56,41 por onza, un 5,3% más en la sesión y un 15,2% en el mes.

* La negociación de futuros se reanudó después de que una interrupción de varias horas en CME Group detuviera la negociación en su plataforma de divisas y en los futuros que abarcan divisas, materias primas, bonos del Tesoro y acciones.

* Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero subieron un 1% a US$4.245,70 por onza.

* "La expectativa es que vamos a seguir teniendo una economía más lenta de cara a 2026, y es muy probable que la Reserva Federal recorte las tasas, lo que está haciendo que algunos inversores vuelvan" al oro, dijo Bart Melek, director global de estrategia de materias primas de TD Securities.

* El oro, un activo que no devenga intereses, tiende a funcionar bien en entornos de tasas bajas. Los operadores valoran ahora en más de un 85% la posibilidad de un recorte en diciembre, frente al 50% de una semana antes.

* En otros metales preciosos, el platino ganaba un 3,2%, a US$1.659,02, con un alza semanal acumulada de más del 9%, y el paladio subía un 1,3%, a US$1.456,68, con una mejora de alrededor del 6% en la semana. (Reporte de Noel John e Ishaan Arora en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)