Metales preciosos-oro repunta ante debilidad del dólar en medio de desaceleración de inflación eeuu

(Actualiza con precios al cierre del mercado a futuros de EEUU)

Por Brijesh Patel

28 jul (Reuters) - El oro subió el viernes después de una fuerte caída un día antes, ayudado por un ligero retroceso del dólar, ya que las señales de un enfriamiento de la inflación en Estados Unidos aumentaron las apuestas de que la Reserva Federal probablemente terminará su ciclo de endurecimiento monetario.

* El oro al contado subió un 0,75% a 1.959,53 dólares por onza a las 1815 GMT. Los futuros del oro estadounidense cerraron con un alza del 0,8% a 1.960,40 dólares.

* La inflación anual de Estados Unidos se desaceleró considerablemente en junio, mostraron datos publicados el viernes. La inflación medida por el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) aumentó un 0,2% el mes pasado, según el Departamento de Comercio.

* El aumento de las tasas de interés hace que mantener oro sea menos atractivo para los inversores, ya que los lingotes no generan intereses.

* "El PCE subyacente, que es lo que la Fed realmente analiza, estuvo en línea con las estimaciones. Realmente no fue una gran sorpresa. Además, el dólar está más débil hoy y está dando un pequeño impulso al oro", dijo Edward Meir, analista de metales que proporciona investigación para Marex.

* "Creo que a la Fed realmente no le importa ver los datos más fuertes mientras las cifras de inflación continúen bajando. La Fed probablemente ya no suba las tasas y, en general, me inclinaría a comprar oro en las caídas", agregó Meir.

* El oro cayó casi un 1,4% el jueves para registrar su peor día en casi un mes, después de que datos mostraron que la economía estadounidense creció más rápido de lo esperado en el segundo trimestre y las solicitudes semanales de desempleo cayeron, lo que impulsó al dólar.

* Sin embargo, el dólar caía un 0,16% el viernes frente a sus rivales, lo que hizo que el oro fuera menos costoso para los tenedores de otras divisas.

* Tanto la Fed como el Banco Central Europeo subieron las tasas de interés esta semana y mantuvieron la puerta abierta a un mayor endurecimiento monetario.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado subió un 0,83% a 24,33 dólares la onza, el platino perdió un 0,23% a 933,81 dólares y el paladio cotizaba estable a 1.241,41 dólares.

(Reporte de Brijesh Patel en Bengaluru, Editado en Español por Manuel Farías)

Reuters