METALES PRECIOSOS: Oro ronda US$5.600 por búsqueda de refugio y plata supera US$120

Por Pablo Sinha

29 ene (Reuters) -

El oro alcanzó un nuevo récord cercano a los US$5.600 la onza el jueves, mientras los inversores siguen buscando refugio ante el aumento de las tensiones geopolíticas y las señales de debilitamiento de la economía estadounidense.

* La plata también se beneficiaba de la huida hacia la seguridad, superando el nivel de los US$120. * El oro al contado ganaba un 2,2%, a US$5.516,71 la onza, a las 0947 GMT, tras alcanzar un récord de US$5.594,82 más temprano en el día. El metal dorado, que ha tocado picos durante nueve sesiones consecutivas, se encamina a un alza del 28% en el mes. * Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero mejoraban un 4%, a US$5.509,6, tras alcanzar un máximo histórico de US$5.626,8 más temprano.

* El oro acumula un avance superior al 27% en lo que va de año, ya que la incertidumbre política en Estados Unidos, junto con las elevadas tensiones geopolíticas y la incertidumbre económica, han llevado a los inversores a buscar refugio en el lingote.

* "La tormenta perfecta del oro continúa con las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán, la debilidad del dólar y las expectativas del mercado de más recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, lo que está impulsando los precios a máximos históricos sin fin", afirmó Jamie Dutta, de Nemo.money, añadiendo que las fuertes entradas en los ETF también han contribuido a la subida. * SPDR Gold Trust, el mayor fondo cotizado en bolsa respaldado por oro del mundo, dijo el miércoles que sus tenencias aumentaron a 35.043.181 onzas, su nivel más alto desde mayo de 2022.

* En otros metales preciosos, la plata al contado

trepaba un 0,7%, a US$117,42 la onza, tras alcanzar un máximo histórico de US$120,45, acumulando un avance cercano al 64% en lo que va de año; el platino subía un 1,8%, a US$2.743,8, después de tocar un pico de US$2.918,8 el lunes; y el paladio bajaba un 0,2%, a US$2.070.

(Editado en español por Carlos Serrano)