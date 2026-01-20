METALES PRECIOSOS-Oro se apunta récord por encima de US$4.700/onza y plata toca nuevo pico

Por Sarah Qureshi

20 ene (Reuters) - El oro alcanzó un nuevo récord el martes, superando la barrera de los 4.700 dólares la onza, y la plata traspasó por vez primera los 95 dólares, ya que las tensiones mundiales impulsaban la demanda de refugio. * A las 1449 GMT, el oro al contado ganó un 1,5%, a 4.737,18 dólares la onza, tras haber alcanzado un máximo histórico de 4.750,49 dólares, y los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero mejoraban un 3,2%, a 4.742,7 dólares la onza.

* "El oro se ha adentrado en territorio desconocido mientras los inversores se protegen del creciente riesgo político", dijo Fawad Razaqzada, de City Index y FOREX.com. "Un dólar más débil está proporcionando un viento de cola adicional (...), reforzando el alza en un momento en que la confianza en los activos estadounidenses parece tambalearse".

* Los principales índices de Wall Street abrieron con fuertes caídas, entre la preocupación de los inversores por las renovadas amenazas arancelarias del presidente Donald Trump contra Europa por el control de Groenlandia.

* Los comentarios han aumentado las tensiones antes de la esperada reunión de Trump con los líderes empresariales mundiales en Davos, Suiza, el miércoles.

* El dólar registraba su mayor caída diaria en más de un mes, abaratando el precio del lingote para los compradores extranjeros. El oro se disparó un 64% en 2025 y acumula un alza del 9,5% desde principios de año.

* La plata al contado restó un 0,7%, a 94,37 dólares la onza, después de tocar un récord de 95,87 dólares más temprano en la sesión. El metal blanco trepó cerca de un 147% en 2025 y ha ganado más de un 34% desde principios de 2026. * En otros metales preciosos, el platino al contado sumó un 2,8%, a 2.440,94 dólares la onza, y el paladio bajó un 0,7%, a 1.828,39 dólares.

