Metales preciosos: Oro se consolida tras alza récord, con foco en negociaciones EEUU-China

Por Anmol Choubey

20 oct (Reuters) - Los precios del oro subían el lunes tras un alza récord, apoyados por expectativas de más recortes de tasas de interés de la Reserva Federal y una demanda de refugio vinculada al cierre del Gobierno en Washington, con los inversores atentos a las negociaciones entre Estados Unidos y China.

* A las 0951 GMT, el oro al contado ganaba un 0,3%, a US$4259,84 dólares por onza, y los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre mejoraban un 1,5%, a US$4275 dólares.

* La plata al contado avanzaba un 0,5%, a US$52,12 dólares, tras perder un 4,4% el viernes, después de tocar un máximo histórico de US$54,47 dólares ese mismo día.

* "Nos mantenemos muy por encima de los US$4000 dólares en el oro y de los US$50 dólares en la plata y mientras lo hagamos no espero que haya ninguna liquidación importante de posiciones largas en el mercado", dijo Ole Hansen, del Saxo Bank, añadiendo que el oro sigue siendo muy alcista.

* El cierre del Gobierno estadounidense todavía está agregando algo de apoyo subyacente, mientras que la próxima reunión entre Estados Unidos y China será un foco importante, agregó Hansen.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que su propuesta de arancel del 100% sobre los bienes procedentes de China no sería sostenible, y agregó que se reunirá con su par chino, Xi Jinping, en dos semanas.

* El oro, que ha alcanzado múltiples máximos históricos este año -el último el viernes, cuando llegó a US$4378,69 dólares-, ganó más tracción la semana pasada, después de que Estados Unidos amenazó con fuertes subidas de aranceles por los controles de exportación de tierras raras de China. No obstante, el viernes cayó más de un 1,8% tras las declaraciones de Trump.

* En otros metales preciosos, el platino bajaba un 0,9%, a US$1595,85 dólares la onza, y el paladio restaba un 1,4%, a US$1452,89 dólares.

(Editado en español por Carlos Serrano)