METALES PRECIOSOS: Oro se desploma por recogida de beneficios de inversores tras tocar pico

29 ene (Reuters) - El oro perdió más de un 4%, ya que los inversores recogieron beneficios tras tocar un pico, aunque los precios seguían en camino de registrar su mejor mes desde los años 80, en medio de una mayor incertidumbre económica y geopolítica

* El oro al contado cayó un 4,6%, a US$5.149,99 la onza, a las 15:48 GMT, tras alcanzar un récord de US$5.594,82 más temprano en el día

* Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero restaban un 2,8%, a US$5.156,2

* "Estamos asistiendo a una liquidación tras los nuevos máximos históricos alcanzados recientemente por los metales preciosos", afirmó David Meger, de High Ridge Futures

* Pese a todo, los precios del oro al contado siguen acumulando un alza del 19% en lo que va de mes y un 3,6% en la semana

* Desde las criptomonedas hasta los bancos centrales, la demanda de oro se está ampliando, ya que "los metales preciosos están en el punto de mira y a los inversores siempre les gusta ir donde pueden obtener altos rendimientos", afirmó Brian Lan, director general de GoldSilver Central

* A la incertidumbre geopolítica se sumó el miércoles la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Irán para que negocie un acuerdo nuclear, mientras que Teherán amenazó con represalias

* En otros metales preciosos, la plata al contado perdió un 6,6%, a US$108,84 la onza, tras alcanzar un máximo histórico de US$121,64, acumulando un avance superior al 50% en el año; el platino restó un 1,7%, a US$2.650,15, después de tocar un pico de US$2.918,8 el lunes; y el paladio declinó un 6,7%, a US$1.935

