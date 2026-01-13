METALES PRECIOSOS-Oro se estabiliza bajo récord de 4.600 dólares antes de dato de inflación en EEUU

Por Pablo Sinha

13 ene (Reuters) -

El precio del oro cotizaba estable cerca de su máximo histórico el martes, apoyado ⁠por las tensiones geopolíticas, mientras ⁠que la cautela de los inversores ante unos datos clave de inflación en Estados Unidos limitaba el impulso alcista. * A ⁠las ‌0947 ​GMT, el oro al contado cedía un 0,1%, a 4.588,43 dólares por onza, ​tras alcanzar un máximo histórico de 4.629,94 dólares en la sesión ‌anterior. Los futuros del oro en Estados Unidos ‌para entrega en febrero perdían ​un 0,4%, a 4.597,5 dólares.

* "Una modesta recuperación del dólar, impulsada por los comentarios de línea dura de un alto funcionario de la Reserva Federal, y la atención de los inversores en la publicación de los datos del IPC estadounidense más tarde en la sesión actúan como un viento en contra (para el oro)", dijo Ricardo Evangelista, analista de ⁠ActivTrades.

* El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo el lunes que ​el banco central no se enfrenta a ninguna presión a corto plazo para cambiar la orientación de la política monetaria.

* Los inversores prevén actualmente dos recortes de las tasas de interés este año, y se espera que los datos del índice de precios al consumo proporcionen más pistas sobre la política monetaria ⁠de cara al futuro.

* En el frente geopolítico, las fuerzas rusas lanzaron ​a primera hora del martes la oleada de ataques con misiles más intensa del año contra Ucrania, matando a cuatro personas e hiriendo a varias más.

* Asimismo, el presidente ‍estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes que cualquier país que haga negocios con Irán se enfrentará a un arancel del 25% sobre el comercio con Estados Unidos. * En otros metales preciosos, la plata al contado ganaba un 0,7%, a 85,57 dólares la onza, tras ​alcanzar en la víspera un récord de 86,22 dólares; el platino restaba un 0,5%, a 2.332,4 dólares, después de tocar un pico de 2.478,5 dólares el 29 de diciembre; y el paladio ‍caía un 1,1%, a 1.822,37 dólares.

