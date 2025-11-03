METALES PRECIOSOS: Oro se mantiene estable con foco puesto en informe de nóminas privadas de EE. UU.

(.)

Por Noel John y Pablo Sinha

3 nov (Reuters) - Los precios del oro cotizaron estables el lunes, rondando los 4.000 dólares la onza, mientras los inversores esperan el dato de nóminas privadas en Estados Unidos de esta semana para evaluar la posibilidad de que la Reserva Federal vuelva a recortar las tasas de interés este año.

* A las 1614 GMT, el oro al contado subió un 0,1%, a US$4.004,23 la onza, y los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre ganaban un 0,5%, a US$4.015,3.

* "El oro está en proceso de forjarse un rango de cotización, quizá entre la parte alta de los 3.000 y la parte media de los 4.000 dólares (...) es una especie de consolidación esperada después de un movimiento tan grande", dijo Edward Meir, analista de Marex.

* El metal, que acumula un alza del 53% en lo que va de año, ha caído más de un 8% desde el máximo histórico alcanzado el 20 de octubre.

* Los inversores están pendientes de los datos de empleo ADP de Estados Unidos y el PMI de ISM de esta semana en busca de pistas sobre la orientación de la política monetaria de la Fed. El cierre del gobierno estadounidense ha paralizado la publicación de reportes económicos clave, como los de la Oficina de Estadísticas Laborales.

* La semana pasada, la Fed recortó las tasas por segunda vez este año, pero su presidente, Jerome Powell, indicó que otra rebaja este año no es "una conclusión inevitable".

* Los operadores ven ahora un 68% de probabilidades de un recorte de tasas en diciembre, frente a la casi certeza de la semana pasada antes de la reunión de la Fed. El oro, que no devenga intereses, prospera cuando los tipos son bajos y en tiempos de incertidumbre económica.

* En otros metales preciosos, la plata al contado cayó un 0,7%, a US$48,31 la onza; el platino operó estable a US$1.565; y el paladio bajó un 0,8%, a US$1.422,25. (Reporte adicional de Kavya Balaraman; editado en español por Ricardo Figueroa y Carlos Serrano)