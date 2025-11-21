METALES PRECIOSOS Oro se mantiene estable mientras operadores apuestan por recorte de tasas en diciembre

(.)

Por Pablo Sinha

21 nov (Reuters) - Los precios del oro se mantuvieron estables el viernes, tras perder más de un 1% en la sesión, ya que los operadores aumentaron las expectativas de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal el mes que viene.

* A las 16:45 GMT, el oro al contado cotizó plano a US$4.077,19 por onza, acumulando un declive semanal del 0,1%. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre ganaban un 0,4%, a US$4.076,9.

* El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, afirmó que el banco central estadounidense aún podría recortar las tasas a corto plazo, sin poner en peligro su objetivo de inflación.

* Los comentarios "son ciertamente alentadores (...) dieron a los alcistas del mercado del oro algo de munición amistosa a primera hora de hoy", dijo Jim Wyckoff, analista senior de Kitco Metals.

* Los operadores ven ahora un 70% de posibilidades de una rebaja de tasas en la próxima reunión de la Fed, frente al 46% que se preveía más temprano en el día.

* El informe de empleo de la víspera, que se publicó con retraso, ofreció una visión mixta del mercado laboral, con un aumento de las nóminas no agrícolas en 119.000 puestos de trabajo, frente a las estimaciones de 50.000, pero la tasa de desempleo alcanzó su nivel más alto en cuatro años.

* El oro, un activo que no devenga intereses, tiende a comportarse bien en entornos de tasas bajas.

* En otros metales preciosos, la plata al contado perdió un 1,2%, a US$49,99 la onza; el platino subió un 1,2%, a US$1.529; y el paladio restó un 0,4%, a US$1.372,44.

(Editado en español por Carlos Serrano)