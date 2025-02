Metales preciosos-oro se mantiene estable, miradas están puestas en planes arancelarios de trump

*

Trump ordena una nueva investigación arancelaria sobre las importaciones de cobre de EE UU

*

El viernes se publican los datos del PCE estadounidense

*

El comportamiento de los bancos centrales será clave para la suerte del oro - analista

(Actualizaciones con horario de mañana en EMEA)

Por Anjana Anil

26 feb (Reuters) - Los precios del oro se mantenían estables el miércoles tras una caída del 2% en la sesión anterior, mientras la atención se centraba en los planes arancelarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que han aumentado la preocupación por una guerra comercial.

* El oro al contado apenas variaba a 2.916,63 dólares la onza a las 0910 GMT, tras haber tocado mínimos de más de una semana el martes.

* Las políticas comerciales de Trump, consideradas inflacionistas y con el potencial de desencadenar enfrentamientos con los socios comerciales, hicieron que el oro, un refugio seguro, alcanzara un máximo histórico de 2.956,15 dólares el lunes.

* Los futuros del oro estadounidense subían un 0,5% hasta los 2.932,50 dólares.

* "La brusca corrección del oro siguió a la caída de la renta variable y el bitcoin, pero el mercado de lingotes fue testigo de una buena caza de gangas en los mínimos y, a diferencia de otras clases de activos, recuperó la compostura", declaró el analista independiente Ross Norman.

* La caída de los precios "probablemente estimulará una buena compra física y proporcionará un punto de entrada para aquellos que se hayan perdido la racha alcista", añadió.

* Los principales índices de Wall Street tocaban mínimos de un mes el martes y el bitcoin se desplomaba un 5,6%.

* Trump abrió otro frente el martes en su asalto a las normas comerciales mundiales, ordenando una investigación sobre posibles nuevos aranceles a las importaciones de cobre.

* El aumento de las presiones sobre los precios debido a los aranceles podría obligar a la Reserva Federal a mantener las tasas de interés más altas.

* El lingote es una cobertura preferida contra la incertidumbre y la inflación, pero unas tasas más altas pueden reducir su atractivo, ya que no rinde intereses.

* La plata al contado ganaba un 0,4% a 31,86 dólares, el platino subía un 0,4% a 970,34 dólares y el paladio sumaba un 1,4% a 941,05 dólares. (Reporting by Anjana Anil in Bengaluru, additional reporting by Ashitha Shivaprasad; Editing by Shailesh Kuber)