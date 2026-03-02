METALES PRECIOSOS-Oro sube 1%, ataques de EEUU e Israel contra Irán aumentan la tensión en la región

Por Ashitha Shivaprasad

2 mar (Reuters) - Los precios del oro subían más de un 1% tras los ‌ataques de Estados Unidos ‌e ⁠Israel en los que los que murió el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, lo que agravó las ​tensiones ⁠geopolíticas ⁠y profundizó la incertidumbre económica mundial.

El oro al contado subía un 1,35% a ​5.348,49 dólares la onza a las 23.16 GMT. Los futuros ‌del oro en EEUU subían un 2,2%, a ​5.362,30 dólares.

Israel lanzó una nueva ​oleada de ataques contra Teherán el domingo e Irán respondió con más bombardeos, un día después de que el asesinato de Jamenei sumiera a Oriente Medio y a la economía mundial en una incertidumbre cada vez mayor.

El oro, ​un activo tradicionalmente considerado como refugio seguro, ha alcanzado sucesivos máximos históricos este año debido al aumento ⁠de la incertidumbre política y económica a nivel mundial.

"El oro es quizás el mejor ‌barómetro para reflejar la incertidumbre mundial (...) Debemos esperar que el oro se revalorice hasta alcanzar máximos históricos, ya que entramos en una nueva era de incertidumbre geopolítica", afirmó el analista independiente Ross Norman.

La última alza sigue a un aumento del 64% en 2025, impulsado por las fuertes compras de los bancos ‌centrales, las sólidas entradas en los fondos cotizados en bolsa y las expectativas ⁠de flexibilización de la política monetaria estadounidense.

La semana pasada, J.P. Morgan ‌y Bank of America reiteraron que los precios del ⁠oro podrían subir hasta el nivel clave de 6.000 ⁠dólares.

J.P. Morgan señaló que prevé una demanda suficiente por parte de los bancos centrales y los inversores este año como para que los precios alcancen finalmente los 6.300 dólares la onza a finales de 2026.

La plata ‌al contado subía un 1,21% ​a 94,95 dólares la onza. El platino al contado sumaba un 0,31% a 2.372 dólares la onza, mientras que el paladio bajaba un 0,35% a 1.779,80 dólares la onza. (Reporte de Ashitha ‌Shivaprasad y Kavya Balaraman en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)