METALES PRECIOSOS: Oro sube 1% por debilidad del dólar y expectativas de recorte de tasas de la Fed

(Actualiza con valores cerca del cierre del mercado; cambia redacción)

Por Pablo Sinha

5 dic (Reuters) - El oro subía un 1% el viernes, para cerrar la semana en alza, ya que las crecientes expectativas de un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal la próxima semana presionaban al dólar, mientras que la plata alcanzó un máximo histórico.

* El oro al contado subía un 1,1% a US$4.255,59 por onza a las 1544 GMT, para ganar un 0,5% en la semana. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero subieron un 1% a US$4.286,90 la onza.

* "El mercado confía cada vez más en que el banco central va a recortar (las tasas) y, en respuesta a ello, hemos visto cómo el dólar se debilitaba un poco y eso es positivo para el oro", dijo Bart Melek, responsable global de estrategia de materias primas de TD Securities.

* El índice dólar caía un 0,1%, lo que hace que el oro sea más asequible para los tenedores de otras divisas.

* Los datos económicos mostraron que el índice de precios del consumo personal subyacente (PCE) en Estados Unidos subió un 0,3% en septiembre, y que el incremento anual se ralentizó hasta el 2,8% desde el 2,9% de agosto.

* Esto se produjo después de que los datos de nóminas privadas revelaran el mes pasado el mayor descenso en más de dos años y medio.

* Los comentarios moderados de varios funcionarios de la Reserva Federal han alimentado aún más las expectativas de relajación monetaria.

* La herramienta FedWatch de CME indica una probabilidad del 87,2% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la reunión de la Fed del 9 y 10 de diciembre.

* Por su parte, la plata subía un 3,6% a US$59,19 la onza, un 4,7% más en la semana, tras tocar el récord de US$59,32 más temprano en la sesión.

* La plata se ha revalorizado un 104% en lo que va de año, impulsada por un déficit estructural de la oferta, la preocupación por la liquidez y su inclusión en la lista estadounidense de minerales críticos.

* El platino sumaba un 0,2% a US$1.648,85, mientras que el paladio ganaba un 0,8% a US$1.460, para terminar la semana a la baja. (Reporte de Pablo Sinha en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)