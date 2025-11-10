METALES PRECIOSOS Oro sube 2% a pico dos semanas por expectativas de tasas tras débiles datos EEUU

(Actualiza con detalles, cotizaciones cerca del cierre)

Por Anses

10 nov (Reuters) - Los precios del oro subieron un 2%, a su nivel más alto en dos semanas, tras débiles datos económicos en Estados Unidos que reforzaron las expectativas de un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal el próximo mes.

* A las 1643 GMT, el oro al contado ganaba un 2,3%, a US$4.090,96 por onza, tras tocar su máximo desde el 27 de octubre más temprano en la sesión. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre mejoraron un 2,2% a US$4.099,20.

* Los mercados ven ahora un 67% de posibilidades de que se produzca una baja de las tasas de interés en diciembre, y las probabilidades aumentan hasta alrededor del 80% en enero, según la herramienta FedWatch de CME Group.

* Los datos de la semana pasada mostraron que la economía estadounidense perdió puestos de trabajo en octubre, con caídas en los sectores gubernamental y minorista.

* Además, la confianza de los consumidores estadounidenses tocó un mínimo de casi 3 años y medio más temprano en el mes, lastrada por las preocupaciones sobre las consecuencias económicas del cierre del Gobierno más largo de la historia, según mostró una encuesta el viernes.

* En otros metales preciosos, la plata al contado subía un 3,6%, a US$50,03 la onza, alcanzando su máximo desde el 21 de octubre; el platino ganaba un 1,5%, a US$1.568,41; y el paladio sumaba un 2,2%, a US$1.411,33.

(Editado en español por Carlos Serrano y Javier Liera)