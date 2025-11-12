METALES PRECIOSOS Oro sube casi 2% ante optimismo por reapertura Gobierno EE. UU.
(Actualiza cotizaciones por la tarde. Cambia autor)
Por Noel John
12 nov (Reuters) - El precio del oro subió casi un 2%, impulsado por la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense antes de la votación en la Cámara de Representantes sobre la reapertura del Gobierno.
* La medida podría reactivar la publicación de datos económicos y reforzar las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en diciembre.
* El oro al contado trepaba un 1,7%, a US$4.195,77 la onza, su nivel más alto desde el 21 de octubre, a las 16:58 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre escalaban un 2,1%, a US$4.202,20 la onza.
* Los rendimientos de referencia de los bonos del Tesoro a 10 años caían a su nivel más bajo desde el 5 de noviembre.
* "El gobierno está reabriendo en EEUU y el mercado anticipa la publicación de datos económicos, que con toda probabilidad mostrarán un debilitamiento de la economía estadounidense", dijo Bart Melek, jefe de estrategias de materias primas de TD Securities, y añadió que los operadores podrían estar aumentando sus posiciones largas y cubriendo algunas cortas.
* La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, votará más tarde el miércoles un acuerdo para poner fin al cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos.
* El cierre de 42 días ha lastrado la economía y paralizado la publicación de datos gubernamentales, lo que ha llevado a los responsables monetarios y a los mercados a recurrir a indicadores privados para evaluar el estado de la economía.
* Según la herramienta FedWatch del Grupo CME, los operadores ahora ven una probabilidad del 63% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la reunión de la Fed de diciembre.
* El oro, un activo que no genera intereses, suele tener un buen desempeño en entornos de tasas de interés bajas y en épocas de incertidumbre económica.
* La plata al contado, en tanto, escalaba un 4,3% a US$53,43 la onza, un máximo desde el 17 de octubre.
* En otros mercados, el platino sumaba un 1,9%, a US$1.614,75; y el paladio subía un 1,7%, a US$1.468,98. (Reporte de Noel John en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Manuel Farías)
