METALES PRECIOSOS: Oro sube más de 2% tras ataques a Irán, que disparan demanda de activos de refugio

Por Noel John

2 mar (Reuters) -

Los precios del oro subían más de un 2% el lunes, ya que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán —que acabaron con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, durante el fin de semana— avivaron los temores de un conflicto más amplio y aumentaron la incertidumbre económica mundial, provocando una carrera hacia los activos de refugio. * El oro al contado ganaba un 2,3%, a US$5.395,99 la onza, a las 0914 GMT, tras tocar un pico de más de cuatro semanas temprano en la sesión. El metal dorado alcanzó un máximo histórico de US$5.594,82 el 29 de enero. * Los futuros del oro en Estados Unidos mejoraban un 3,1%, a US$5.411,4.

* "Lo que estamos viendo es un aumento de los activos de refugio, que se refleja en las ganancias del oro y también en las pérdidas de los activos relacionados con el riesgo, como las acciones", afirmó Ricardo Evangelista, analista de ActivTrades.

* Las acciones mundiales declinaban en la jornada, ya que el conflicto militar en Oriente Medio parece destinado a prolongarse durante varias semanas, amenazando con trastocar la recuperación económica mundial y tal vez reavivar la inflación.

* Tras el ataque de Estados Unidos e Israel, Irán contraatacó en ciudades del golfo Pérsico, interrumpiendo el tráfico aéreo regional y deteniendo el paso de petroleros y buques cisterna por el estratégico estrecho de Ormuz.

* Israel amplió su ofensiva el lunes para incluir ataques contra los militantes de Hezbolá, respaldados por Irán, en Líbano. * En otros metales preciosos, la plata al contado subía un 1,4%, a US$95,17 la onza, tras alcanzar su máximo desde el 30 de enero; el platino cedía un 0,3%, a US$2.357,05; y el paladio avanzaba un 1,7%, a US$1.815,89.

(Reporte adicional de Ashitha Shivaprasad y Kavya Balaraman; editado en español por Carlos Serrano)