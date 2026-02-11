METALES PRECIOSOS: Oro sube mientras dólar y rendimientos caen antes de datos de empleo en EE. UU

Por Noel John

11 feb

Los precios del oro subían el miércoles, impulsados por la debilidad del dólar y la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro, mientras los inversores esperaban los datos clave sobre el empleo en Estados Unidos que se publicarían más tarde para obtener pistas sobre las perspectivas de la política monetaria de la Reserva Federal.

* El oro al contado subía un 1%, a US$5.074,39 la onza, a las 10:22 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril avanzaban un 1,3%, a US$5.098 la onza.

* "Hemos visto un dólar estadounidense algo más débil durante los últimos días de negociación, lo que ha ayudado al oro y probablemente esté elevando el precio hoy", dijo el analista de Julius Baer, Carsten Menke.

* El dólar estadounidense caía a su nivel más bajo en casi dos semanas, lo que hizo que el oro, cuyo precio se fija en dólares, sea más asequible para los compradores extranjeros.

* Además, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayó a su nivel más bajo en casi un mes después de que datos mostraron una caída de las ventas minoristas subyacentes en Estados Unidos en diciembre y revisiones a la baja de las cifras de noviembre y octubre.

* El descenso de los rendimientos estadounidenses reduce el costo de oportunidad de mantener activos que no generan rendimiento, como el oro.

* Se espera que el informe sobre el empleo no agrícola del Departamento de Trabajo, que se publicará el miércoles, muestre un probable aumento de 70.000 puestos de trabajo durante el mes pasado, tras los 50.000 que se añadieron en diciembre, según una encuesta de Reuters a economistas.

* También se espera una tasa de desempleo estable en el 4,4% el mes pasado y una desaceleración del crecimiento salarial anual.

* "La expectativa de una desaceleración en la creación de empleo en Estados Unidos, que se confirmará hoy, respalda la idea de que la Fed puede seguir recortando las tasas de interés este año", dijo el analista de UBS Giovanni Staunovo.

* Los inversores esperan al menos dos recortes de tasas de 25 puntos básicos en 2026, según la herramienta FedWatch de CME Group. El oro tiende a prosperar en un entorno de tasas de interés bajas, ya que es un activo que no genera rendimiento.

* La plata al contado subía un 5,4%, a US$85,02 la onza, tras haber caído más de un 3% en la sesión anterior.

* El platino al contado subía un 4,3%, a US$2.176,95 por onza, mientras que el paladio se revalorizaba un 3,1%, a US$1.760,64.

