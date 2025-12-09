METALES PRECIOSOS: Oro sube mientras mercados se preparan para orientación de la Fed sobre tasas

Por Arunima Kumar y Pablo Sinha

9 dic (Reuters) -

El oro subía el martes, mientras los inversores se preparan para la esperada bajada de tasas de interés de la Reserva Federal esta semana, aunque la atención se centra en si las autoridades monetarias indicarán una senda de flexibilización más lenta al término de su reunión.

* A las 0920 GMT, el oro al contado ganaba un 0,47%, a US$4.208,39 por onza, y los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero mejoraban un 0,48%, a US$4.237,8.

* Aunque se mantiene la confianza en nuevos recortes de tasas por parte de la Fed, las señales que han comunicado sugieren un enfoque más gradual y cauto de la flexibilización, dijo Linh Tran, analista de mercado de XS.com.

* Los mercados asignan ahora un 89% de probabilidades a una rebaja de 25 puntos básicos cuando concluya su reunión de política monetaria el miércoles, según la herramienta FedWatch de CME, pero la atención se centrará en cualquier señal sobre el camino a seguir.

* Unas tasas más bajas tienden a favorecer a los activos que no devengan intereses, como el oro.

* "No hay cambios en el panorama general de los precios del oro, salvo una posible recogida de beneficios y un reposicionamiento antes de la reunión de la Fed", dijo Zain Vawda, analista de MarketPulse by OANDA.

* En general, los analistas esperan un "recorte con mensaje restrictivo" esta semana, acompañado de orientaciones y previsiones que indiquen un umbral elevado para una mayor flexibilización el año que viene.

* En otros metales preciosos, la plata mejoraba un 1,17%, a US$58,8 la onza; el platino avanzaba un 0,68%, a US$1.653,4; y el paladio subía un 0,6%, a US$1.474.

(Editado en español por Carlos Serrano)