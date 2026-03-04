METALES PRECIOSOS: Oro sube por alza de demanda de activos de refugio por conflicto en Oriente Medio

Por Pablo Sinha

4 mar (Reuters) -

El precio del oro subía un 2%, recuperándose de los mínimos de más de una semana alcanzados en la sesión anterior, ya que el dólar se tomaba un respiro y el aumento de las tensiones en Oriente Medio impulsaba la demanda del lingote como valor de refugio. * El oro al contado ganaba un 1,8%, a US$5.175,39 por onza, a las 0925 GMT, y los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en abril mejoraban un 1,2%, a US$5.186,9.

* El dólar cedía un 0,1%, abaratando el oro -cotizado en la divisa estadounidense- para los compradores que utilizan otras divisas.

* "Tras los últimos días de liquidación de posiciones y fortaleza del dólar, los mercados han vuelto a una postura más típica de aversión al riesgo macroeconómico, con la plata también al alza. La pausa en la subida del dólar y el rendimiento de los bonos del Tesoro ayuda a sus costos de oportunidad", afirmó Jamie Dutta, analista de mercado de Nemo.money.

* "Las características de refugio del oro y la plata pueden volver a brillar", añadió Dutta.

* El oro cayó más de un 4% el martes, ya que los inversores apostaron por el dólar y las preocupaciones por la inflación empañaron las apuestas por recortes de las tasas de interés, lo que podría reducir el costo de oportunidad de mantener el metal. * En otros metales preciosos, la plata al contado avanzaba un 4,5%, a US$85,74 por onza, tras caer más de un 8% en la víspera; el platino subía un 3,7%, a US$2.159,45, y el paladio ganaba un 3%, a US$1.697,08.

(Editado en español por Carlos Serrano)