METALES PRECIOSOS: Oro sube por apuestas de que aplazados datos EEUU impulsarán perspectivas de tasas

Por Anmol Choubey

11 nov (Reuters) - Los precios del oro tocaron el martes sus niveles más altos en casi tres semanas, apoyados por las expectativas de que una posible reapertura del Gobierno estadounidense reanude el flujo de datos económicos antes de un esperado recorte de tasas de interés de la Reserva Federal el próximo mes.

* A las 10:58 GMT, el oro al contado subía un 0,7%, a US$4.142,60 por onza, tras alcanzar su máximo desde el 23 de octubre, a US$4.148,75, aún por debajo del pico de US$4.381,21 del 20 de octubre.

* Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre ganaban un 0,7%, a US$4.149,20 la onza.

* El último repunte del oro, que suele ser una cobertura contra la incertidumbre, coincide con la mejora del apetito por el riesgo impulsado por las esperanzas de un acuerdo para poner fin al cierre del Gobierno estadounidense, ya que los operadores apuestan a que la reanudación de los datos económicos podría reforzar los argumentos de la Fed de nuevos recortes de tasas.

* "Una reapertura reiniciaría el flujo de datos económicos, lo que podría reforzar las expectativas de un recorte de tasas en diciembre", dijo Ole Hansen, del Saxo Bank.

* Los operadores valoran en un 64% la probabilidad de una rebaja de tasas de un cuarto de punto el mes que viene.

* "La renovada atención a las preocupaciones fiscales de Estados Unidos, ya que una reapertura del gobierno permitiría un nuevo gasto financiado a través de préstamos adicionales, también es favorable para el oro", añadió Hansen.

* En otros metales preciosos, la plata al contado ganaba un 0,9%, a US$50,98 la onza; el platino subía un 0,8%, a US$1.590,45; y el paladio mejoraba un 2,1%, a US$1.444,77.

(Editado en español por Carlos Serrano)