METALES PRECIOSOS-Oro sube por aumento de demanda ante riesgos geopolíticos y apuestas de tasas

Por Pablo Sinha

6 ene (Reuters) -

Los precios del oro subían el martes a máximos de una semana, apoyados por la demanda de refugio en medio de las crecientes tensiones geopolíticas tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y las crecientes expectativas de recortes de tasas de interés de la Reserva Federal.

* A las 0946 GMT, el oro al contado mejoraba un 0,1%, a 4.452,6 dólares la onza, tras dispararse casi un 3% en la víspera. El lingote tocó un máximo histórico de 4.549,71 dólares el 26 de diciembre y terminó el año con un alza del 64%, su mejor resultado anual desde 1979.

* Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero avanzaban un 0,3%, a 4.462,60 dólares.

* "Los precios del oro están respaldados por el aumento de la demanda de refugio en medio de una mayor incertidumbre geopolítica tras los acontecimientos en Venezuela, así como por el aumento de las apuestas sobre recortes de tasas de la Fed tras la publicación de los decepcionantes datos del PMI manufacturero de Estados Unidos", dijo Ricardo Evangelista, analista de ActivTrades.

* Maduro se declaró inocente el lunes al comparecer ante un tribunal de Nueva York acusado de narcoterrorismo y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos.

* Por su parte, la actividad manufacturera estadounidense se contrajo más de lo esperado en diciembre y cayó a su nivel más bajo en 14 meses.

* La plata al contado subía un 1,9%, a 77,97 dólares la onza, su nivel más alto en una semana, tras alcanzar un máximo histórico de 83,62 dólares el 29 de diciembre. El metal blanco registró su mayor alza anual en 2025, con un repunte del 147%, gracias al aumento del apetito industrial y de los inversores.

* En otros metales preciosos, el platino al contado sumaba un 1,4%, a 2.303,9 dólares la onza, tras tocar un pico de 2.478,5 dólares el pasado lunes, mientras que el paladio subía un 0,2%, a 1.710,25 dólares.

(Editado en español por Carlos Serrano)