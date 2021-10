Metales preciosos-oro sube por caída rendimientos bonos tesoro, operadores esperan dato empleo eeuu

(Actualiza con valores al cierre; cambia redacción)

Por Arundhati Sarkar

6 oct (Reuters) - El oro subió el miércoles impulsado por la baja de los rendimientos de los bonos del Tesoro, aunque el fortalecimiento del dólar limitó las ganancias del metal como refugio, mientras los inversores esperan los datos del mercado laboral de Estados Unidos que se publicarán a finales de esta semana.

* El oro al contado ganaba un 0,1% a 1.760,78 dólares la onza a las 1738 GMT, rebotando tras tocar un mínimo de sesión de 1.744,84 dólares. En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos subieron un 0,1% a 1.761,80 dólares la onza.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años retrocedió tras alcanzar un máximo de más de tres meses, pero se mantuvo por encima del 1,5%.

* El dólar subió, alentado por el aumento de los precios de la energía que podría estimular la inflación y la subida de las tasas interés, lo que encareció el lingote para los tenedores de otras divisas y limitó las ganancias.

* Tras los datos que mostraron un fuerte aumento del empleo privado en Estados Unidos en septiembre, la atención de los inversores se centra en los datos de las nóminas no agrícolas del viernes, que se espera que den forma al plan de reducción de compra de activos de la Reserva Federal.

* Xiao Fu, jefe de estrategia de mercados de materias primas en Bank of China International, dijo que incluso si los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos no son "espectaculares y están en línea con las expectativas", algunos miembros de la Fed ya creen que se han cumplido las condiciones para el recorte de estímulos, un factor que empuja al oro a la baja.

* Las expectativas del mercado apuntan a la creación de 488.000 puestos de trabajo a nivel nacional en septiembre, lo suficiente para mantener al banco central en curso y comenzar el "tapering" antes de fines del año.

* La reducción del estímulo y la subida de las tasas podrían restar atractivo al lingote, ya que se traduce en un mayor costo de oportunidad.

* Entre otros metales preciosos, la plata cayó un 0,6% a 22,52 dólares por onza; mientras que el platino sumó un 1,9% a 980,50 dólares la onza; y el paladio retrocedió un 1,8% a 1.879,42 dólares la onza. (Reporte de Arundhati Sarkar en Bengaluru. Editado en español por Marion Giraldo y Javier Leira)