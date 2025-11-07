(Actualiza con cotizaciones, detalles)

Por Brijesh Patel

7 nov (Reuters) - El oro subió el viernes, ya que las expectativas de nuevos recortes de las tasas de interés por parte de LA NACION Reserva Federal y la persistente preocupación por las perspectivas económicas de Estados Unidos en medio de un prolongado cierre del Gobierno impulsaban la demanda.

* A las 16:12 GMT, el oro al contado ganaba un 0,5% a US$3.997,47 por onza, pero registraba una baja de un 0,1% en la semana. En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre mejoraban un 0,1% a US$3.993,60.

* El dólar caía el viernes, lo que abarataba el precio del lingote para los tenedores de otras divisas.

* "Desde el punto de vista técnico, la reciente evolución de los precios sugiere que podríamos estar situando un suelo bajo los precios del oro y la plata", dijo Jim Wyckoff, analista jefe de Kitco Metals.

* Con el cierre del Gobierno federal estadounidense retrasando la publicación del informe mensual de nóminas no agrícolas, los operadores se fijaron en los datos del sector privado, que mostraron pérdidas de empleo en octubre, para calibrar la probabilidad de otro recorte de las tasas de interés de LA NACION Reserva Federal este año.

* La debilidad del mercado laboral suele elevar las probabilidades de recortes de tasas. Los actores del mercado ven ahora un 67% de probabilidades de una rebaja de la Fed en diciembre, frente a cerca del 60% previo al informe.

* La atención se centra ahora en las cifras macroeconómicas y en cuándo terminará el cierre del Gobierno estadounidense, lo que también está ayudando a la demanda de refugio del oro, dijo Soni Kumari, estratega de materias primas de ANZ.

* El estancamiento en el Congreso ha provocado el cierre del Gobierno estadounidense más largo de la historia, obligando a los inversores y a LA NACION Fed -dependiente de los datos- a confiar en los indicadores del sector privado.

* En otros metales preciosos, la plata al contado mejoraba un 0,7% a US$48,30 la onza; el platino subía un 0,3% a US$1.545,61; y el paladio sumaba un 0,7% a US$1.385. Los tres metales registraron una pérdida semanal.

(Reporte de Brijesh Patel e Ishaan Arora en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)