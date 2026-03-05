METALES PRECIOSOS-Oro sube por demanda de refugio por guerra con Irán; fortaleza del dólar limita alza

Por Pablo Sinha

5 mar (Reuters) -

Los precios del oro subían el jueves, impulsados por la demanda de activos ‌de refugio en ‌medio ⁠de la escalada de la guerra en Oriente Medio, aunque la fortaleza del dólar y las preocupaciones en ​torno a ⁠la ⁠política monetaria de la Reserva Federal l

imitaban las ganancias. * A las 0855 ​GMT, el oro al contado ganaba un 0,6%, a 5.168,43 ‌dólares la onza, y los futuros ​del oro en Estados Unidos para ​entrega en abril mejoraban un 0,9%, a 5.179,2 dólares.

* Israel lanzó el jueves una gran oleada de ataques contra Teherán, dirigidos contra lo que, según afirmó, eran infraestructuras pertenecientes a las autoridades, después de que los misiles ​iraníes obligaron a millones de israelíes a refugiarse en los búnkeres antiaéreos. * "Por un lado, puede ⁠haber una mayor demanda de oro como refugio, dado el conflicto en curso ‌en Oriente Medio. Por otro lado, el riesgo de un periodo prolongado de precios más altos de la energía, que descarta los recortes de tasas de interés y aumenta la posibilidad de alzas, podría limitar nuevas ganancias", afirmó Hamad Hussain, de Capital Economics.

* El dólar avanzaba cerca de ‌un 0,3% tras retroceder brevemente desde máximos de tres meses, ya que ⁠las consecuencias de la guerra agitaban los mercados mundiales y ‌mantenían la fragilidad del ánimo inversor.

* La preocupación por ⁠el suministro energético sigue impulsando al alza los ⁠precios del petróleo y avivando los temores inflacionistas.

* El oro se considera una cobertura contra la inflación a largo plazo, pero también tiende a prosperar cuando las tasas son más bajas, ya que es un ‌activo que no devenga ​intereses. * En otros metales preciosos, la plata al contado subía un 0,5%, a 83,8 dólares por onza; el platino ganaba un 1,1%, a 2.172,2 dólares; y el paladio ‌perdía un 0,7%, a 1.662,07 dólares.

(Editado en español por Carlos Serrano)