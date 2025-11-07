METALES PRECIOSOS: Oro sube por esperanzas de rebaja de tasas en EEUU y cierre del Gobierno

LA NACION

Por Brijesh Patel

7 nov (Reuters) - El oro subía el viernes, ya que las expectativas de nuevos recortes de las tasas de interés por parte de LA NACION y la persistente preocupación por las perspectivas económicas de Estados Unidos en medio de un prolongado cierre del Gobierno impulsaban la demanda.

* A las 0925 GMT, el oro al contado ganaba un 0,8%, a US$4.010,72 por onza, y los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre mejoraban un 0,7%, a US$4.019,5.

* "La tendencia alcista sigue vigente", afirmó el analista independiente Ross Norman. "Los asuntos subyacentes vinculados a la fortaleza del precio del oro siguen muy presentes, es decir, las compras de oro de los bancos centrales y las perspectivas de recortes de tasas".

* La economía estadounidense perdió puestos de trabajo en octubre en medio de declives en los sectores gubernamental y minorista, mientras que las medidas de reducción de costos y la adopción de inteligencia artificial por parte de las empresas provocaron un aumento de los despidos anunciados, según mostraron los datos publicados el jueves.

* La debilidad del mercado laboral suele elevar las probabilidades de recortes de tasas. Los actores del mercado ven ahora un 67% de probabilidades de una rebaja de la Fed en diciembre, frente a cerca del 60% previo al informe.

* La atención se centra ahora en las cifras macroeconómicas y en cuándo terminará el cierre del Gobierno estadounidense, lo que también está ayudando a la demanda de refugio del oro, dijo Soni Kumari, estratega de materias primas de ANZ.

* El estancamiento en el Congreso ha provocado el cierre del Gobierno estadounidense más largo de la historia, obligando a los inversores y a la Fed -dependiente de los datos- a confiar en los indicadores del sector privado.

* En otros metales preciosos, la plata al contado mejoraba un 1,7%, a US$48,8 la onza; el platino subía un 0,9%, a US$1.554,66; y el paladio sumaba un 1,5%, a US$1.395,5.

(Reporte de Brijesh Patel e Ishaan Arora en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)

