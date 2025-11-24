METALES PRECIOSOS Oro sube por mayores apuestas a recorte de tasas de la Fed

(Actualiza con cotizaciones cerca del cierre)

Por Noel John

24 nov (Reuters) - El oro subía el lunes, apoyado por las crecientes expectativas de un recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal el mes que viene y por la debilidad del dólar.

* El oro al contado subía un 0,6% a US$4.091,45 por onza, a las 1553 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre ganaban un 0,3% a US$4.089,80 la onza.

* El índice dólar caía ligeramente, abaratando el precio del oro para los tenedores de otras divisas.

* "El mercado está cada vez más convencido de que la Reserva Federal va camino de recortar las tasas en diciembre", dijo Bart Melek, responsable de estrategias de materias primas de TD Securities. "Una combinación de (expectativas de) tasas más bajas y un dólar más débil ha ayudado al oro en este entorno".

* El viernes, el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams afirmó que las tasas podrían bajar sin poner en peligro el objetivo de inflación de la entidad, al tiempo que ayudarían a protegerse contra una caída del mercado laboral.

* El oro, un activo sin rendimientos, tiende a comportarse bien en entornos de tipos de interés bajos.

* Mientras tanto, los inversores aguardaban indicadores económicos clave, como las ventas minoristas, las solicitudes de subsidio de desempleo y las cifras de precios de producción de Estados Unidos, que se publicarán a finales de esta semana.

* En el frente geopolítico, Estados Unidos y Ucrania prosiguieron el lunes las conversaciones en Suiza para llegar a un plan de paz aceptable para ambas partes, tras acordar modificar una propuesta estadounidense que Kiev y sus aliados europeos consideraron una lista de deseos del Kremlin.

* En otros mercados, la plata al contado subía un 0,8% a US$50,41 la onza, el platino subía un 2,1% a US$1.542,75, mientras que el paladio sumaba un 1,3% a US$1.392,36.

(Reporte de Noel John en Bengaluru; Editado en español por Juana Casas y Javier Leira)