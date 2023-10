(Actualiza con valores al cierre)

Por Anjana Anil

26 oct (Reuters) - El oro subió el jueves, ya que la constante demanda de refugio alimentada por el conflicto de Oriente Medio ayudó al lingote a capear la presión de los sólidos datos estadounidenses que acallaron los temores de recesión.

* A las 1750 GMT, el oro al contado ganaba un 0,3% a 1.986,39 dólares la onza, tras cotizar al inicio de la rueda justo por debajo de su nivel más alto desde el 16 de mayo, alcanzado el viernes. Los futuros del oro en Estados Unidos mejoraron un 0,1% a 1.997,40 dólares.

* La economía estadounidense creció a su ritmo más rápido en casi dos años en el tercer trimestre, desafiando de nuevo las nefastas advertencias de recesión lanzadas desde 2022.

* El Departamento de Trabajo informó que el número de personas que presentaron nuevas solicitudes de subsidio de desempleo aumentó a 210.000, una cifra desestacionalizada, durante la semana que finalizó el 21 de octubre, frente a las 200.000 de la semana anterior.

* Los datos "pintan el cuadro de una economía estadounidense muy fuerte", apoyando la narrativa de que la Fed podría necesitar subir más las tasas, lo que es negativo para el oro, dijo Edward Moya, analista senior de mercado de OANDA.

* "Me sorprende que no estemos viendo un gran movimiento a la baja en el oro. Creo que hay una toma de conciencia de que los riesgos geopolíticos no van a desaparecer pronto".

* El dólar subió un 0,1%, encareciendo el oro para los compradores extranjeros.

* El oro ha ganado un 9% en las dos últimas semanas, al refugiarse los inversores de las posibles consecuencias del conflicto entre Israel y Hamás. Sin embargo, las perspectivas de un alza de las tasas han atenuado la subida del lingote.

* En Europa, el BCE mantuvo las tasas de interés sin cambios, como se esperaba, poniendo fin a una racha sin precedentes de 10 subidas consecutivas.

* En otros metales preciosos, la plata al contado bajaba un 0,4% a 22,79 dólares la onza; el platino cotizaba estable en 902,74 dólares; y el paladio subía un 0,8% a 1.134,86 dólares.

(Reporte de Anjana Anil y Swati Verma en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)