METALES PRECIOSOS: Oro sube tras aumento del desempleo en EEUU en noviembre

Por Sarah Qureshi y Noel John

16 dic (Reuters) -

El precio del oro subió el martes, tras un informe laboral en Estados Unidos que mostró que la tasa de desempleo aumentó el mes pasado con respecto a septiembre, reforzando las apuestas de recortes de tasas de interés de la Reserva Federal y presionando a la baja al índice dólar.

* A las 16:17 GMT, el oro al contado ganó un 0,2%, a US$4.308,31 por onza, y los futuros del oro en Estados Unidos mejoraban un 0,1%, a US$4.340,2.

* El dólar operaba en mínimos de dos meses, abaratando el lingote para los compradores extranjeros. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años también declinaba.

* "Los datos dan a la Fed más motivos para recortar las tasas y, si lo hace, será alcista para el oro (...) así es como lo interpreta el mercado ahora mismo", dijo Bob Haberkorn, estratega principal de mercado de RJO Futures.

* El crecimiento del empleo en Estados Unidos repuntó en noviembre, pero la tasa de desempleo se situó en el 4,6% en un contexto de incertidumbre económica derivada de la agresiva política comercial del presidente Donald Trump. Un sondeo de Reuters a economistas había estimado una tasa de desempleo del 4,4%.

* Los inversores esperan ahora el informe sobre el Índice de Precios al Consumo de noviembre, que se publicará el jueves, y el índice de gastos de consumo personal, que se conocerá el viernes.

* Si el oro termina 2025 por encima de los US$4.400, entonces podría alcanzar entre US$4.859 y US$5.590 en 2026, dijo Alex Ebkarian, director de operaciones de Allegiance Gold, y añadió que la plata podría volver a probar el nivel de US$50 la onza el año que viene.

* En otros metales preciosos, la plata al contado cayó un 0,9%, a US$63,39 la onza, tras tocar un máximo histórico de US$64,65 el viernes; el platino subió un 3,8%, a US$1.850,68, su cota más elevada desde septiembre de 2011; y el paladio ganó un 2,8%, a US$1.611, en máximos de dos meses.

(Editado en español por Carlos Serrano)