METALES PRECIOSOS: Oro sube tras tocar mínimo de dos semanas en sesión de baja actividad

Por Ishaan Arora

30 dic (Reuters) -

El oro subía el martes, recuperándose de una fuerte caída en la sesión anterior, mientras el escaso comercio de fin de año exacerbó la volatilidad, y los operadores esperan que los factores fundamentales lleven a los metales preciosos a nuevos máximos en 2026. El oro al contado avanzaba un 1,1%, hasta los US$4.378,29 por onza, a las 0541 GMT, tras alcanzar el viernes un máximo histórico de US$4.549,71. El lunes caía a su nivel más bajo desde el 17 de diciembre, marcando su mayor pérdida porcentual diaria desde el 21 de octubre. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero subían un 1,1% a US$4.392,0 por onza.

"El hecho de que hayamos tenido una venta tan significativa desde la apertura del lunes... demuestra la gran volatilidad, probablemente agravada por unas condiciones comerciales menos favorables debido a la temporada de vacaciones", dijo Kyle Rodda, analista de Capital.com. (Información de Ishaan Arora; edición de Rashmi Aich, Harikrishnan Nair y Sonia Cheema; editado en español por Patrycja Dobrowolska)