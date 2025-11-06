METALES PRECIOSOS Oro sube ya que incertidumbre por cierre Gobierno EEUU y aranceles genera demanda por seguridad

(Actualiza cotizaciones por la tarde)

Por Brijesh Patel

6 nov (Reuters) - El precio del oro subió ligeramente el jueves, impulsado por la debilidad del dólar y un resurgimiento de la demanda de refugio seguro ante la preocupación por el cierre prolongado del Gobierno estadounidense y la incertidumbre sobre la legalidad de los aranceles.

* El oro al contado ganó un 0,2% a US$3.989,91 la onza a las 1840 GMT. Los futuros del oro estadounidense (GCcv1) para entrega en diciembre cerraron prácticamente sin cambios en 3.991 dólares.

* El dólar cayó un 0,5% tras alcanzar su máximo en cuatro meses en la sesión anterior, abaratando el oro para los compradores extranjeros.

* Con el cierre del Gobierno estadounidense y el escepticismo de los jueces de la Corte Suprema sobre la legalidad de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, "estamos viendo un resurgimiento de la demanda de refugio seguro", afirmó Peter Grant, vicepresidente y estratega senior de metales de Zaner Metals.

* "(El oro) se encamina a un cierre de año bastante positivo... Diría que un objetivo de fin de año en el rango de US$4.300 a US$4.400 por onza parece razonable".

* La Reserva Federal de Estados Unidos recortó las tasas de interés por segunda vez este año la semana pasada, y los mercados anticipan una probabilidad del 72% de otra rebaja en diciembre.

* La presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, dijo el jueves que los altos niveles de inflación persistentes desaconsejan que el banco central estadounidense vuelva a recortar las tasas de interés.

* El oro se considera una cobertura en tiempos de incertidumbre. Este activo, que no genera intereses, también se beneficia en entornos de bajas tasas de interés.

* En otros mercados, la plata al contado subió un 0,3%, a US$48,22 por onza; el platino bajó un 1,8%, a US$1.533,93; y el paladio cayó un 2,7%, a US$1.381,18. (Reporte de Noel John y Pablo Sinha en Bengaluru; Reporte adicional de Kavya Balaraman; Editado en Español por Manuel Farías)